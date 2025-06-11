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В Туле на кадастровый учет поставили два новых многоквартирных дома
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на кадастровый учет поставили два новых многоквартирных дома

Зарегистрированы не только сами дома, но и все помещения внутри них.

На минувшей неделе в Туле на кадастровый учет были поставлены два новых 15-этажных дома, расположенных на ул. Хворостухина, 21 и ул. Каракозова, 75-а. Общая площадь зданий составляет 24 676,3 кв. м.

Как сообщили в региональном Росреестре, зарегистрированы не только сами дома, но и все помещения внутри них — как жилые, так и нежилые. Это означает, что собственники квартир и коммерческих площадей смогут быстрее оформить права на недвижимость. 

— Благодаря электронному взаимодействию и использованию цифровых сервисов, Управлением оперативно проводится кадастровый учет и регистрация прав. Это сокращает сроки для застройщиков и будущих владельцев, делая процесс более прозрачным и удобным, — отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

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сегодня, в 19:10 0
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