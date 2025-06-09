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Короткая неделя: туляки смогут отдохнуть 4 дня подряд

Короткая неделя: туляки смогут отдохнуть 4 дня подряд

Рабочие дни на этой неделе – с 9 по 11 июня включительно, а потом – выходные.

Выходные продлятся с четверга, 12 июня. Это праздничный день — День России. А вот пятница, 13 июня, станет нерабочей благодаря переносу выходного с 8 Марта: в этом году он выпал на субботу.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. 

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