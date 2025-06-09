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Фестиваль PATIO JAZZ FEST в тульской «Ликерке»: как это было
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль PATIO JAZZ FEST в тульской «Ликерке»: как это было

Смотрите фоторепортаж Myslo из центра сосредоточения хорошей музыки!

В Туле завершился четвертый фестиваль джаза и хороших людей PATIO JAZZ FEST. Мероприятие проходило в выходные, 7 и 8 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени Белоусова и «Ликерке Лофт».

На фестивале выступили тульская группа «Билет на M.A.R.S.» и музыканты из Москвы: Максим Дуров, группа F.R.U.M.P., Anatoly Osipov Group, Down Town Big Band. Исполнители порадовали жителей города композициями в стилях фанк, соул, традиционным джазом. Прозвучали не только известные композиции, но и роскошные импровизации.

Во второй день в «Ликерке Лофт» выступили тульские группы Free sound и Ginger brass band, а также гости из столицы: группы illo.trio и Soul Cream.

Посмотреть на то, как это было, можно в нашем фоторепортаже.

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сегодня, в 15:55 0
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