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В Туле на Кауля самокатчик сбил 66-летнего пенсионера
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на Кауля самокатчик сбил 66-летнего пенсионера

Мужчина получил перелом шейки бедра.

Инцидент произошел во второй половине дня 5 июня на улице Кауля в детском сквере между домами № 12-14-16.

Самокатчик на скорости сбил 66-летнего пенсионера и уехал с места происшествия вместе с напарником. Как рассказала Myslo дочь пострадавшего Вероника, отец получил перелом шейки бедра. 

«Они пронеслись с такой скоростью, что мой отец ничего не запомнил. Лишь что-то фиолетовое промелькнуло. Прохожие помогли отцу дойти до лавочки. Кто обладает какой-либо информацией, прошу связаться со мной по телефону 89639363640», — отметила Вероника. 

Семья уже написала заявление в полицию. 

Напомним, в мае на Кауля самокатчик уже сбивал пенсионерку. По факту происшествия следователи проводили проверку. Представители каршеринговой компании установили личность пользователя самоката, заблокировали его и оштрафовали на 100 тысяч рублей. 

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Фотограф:
сегодня, в 17:15 0
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