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Поджигатель дивана из Левобережного вернулся домой
Фото скриншот из видео, присланного читателями Myslo

Поджигатель дивана из Левобережного вернулся домой

Ранее соседи сообщали, что мужчину отправили на лечение.

Жители дома № 2 на улице Аркадия Шипунова рассказали Myslo, что буйный мужчина, который ранее поджег диван, вернулся в свою квартиру.

Информацию о том, что неадекватный сосед снова дома, подтвердили два человека. В распоряжении редакции оказались фотографии того самого топора, с которым мужчина ходил по подъезду в марте 2025 года, и видео процесса принудительной госпитализации.

Ранее соседи мужчины рассказывали о том, что ближайшие полгода он проведет в клинике, ссылаясь на слова матери поджигателя.

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Автор:
сегодня, в 13:45 +1
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поджогЛевобережный
 

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