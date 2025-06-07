Поджигатель дивана из Левобережного вернулся домой

Фото скриншот из видео, присланного читателями Myslo

Жители дома № 2 на улице Аркадия Шипунова рассказали Myslo, что буйный мужчина, который ранее поджег диван, вернулся в свою квартиру.

Информацию о том, что неадекватный сосед снова дома, подтвердили два человека. В распоряжении редакции оказались фотографии того самого топора, с которым мужчина ходил по подъезду в марте 2025 года, и видео процесса принудительной госпитализации.

Ранее соседи мужчины рассказывали о том, что ближайшие полгода он проведет в клинике, ссылаясь на слова матери поджигателя.