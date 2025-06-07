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За нарушение санитарных норм в Тульской области приостановлена работа цеха убоя
фото с сайта ru.freepik.com

За нарушение санитарных норм в Тульской области приостановлена работа цеха убоя

Суд приостановил работу предприятия в Суворовском районе на 3 месяца.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в связи с поступившей информацией о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации цеха убоя в селе Рождествено Суворовского района была проведена внеплановая выездная проверка.

По результатам контрольных мероприятий установлены нарушения обязательных требований к охране источников водоснабжения, условиям труда при эксплуатации производственных помещений и организации технологических процессов.

Установлено, что убой скота и производство мяса для реализации в торговой сети осуществлялись при отсутствии условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены, средств индивидуальной защиты, в помещениях, не отвечающих обязательным требованиям, что подтверждено результатами инструментальных обследований. На территории объекта было организовано сжигание отходов.

По результатам проверки, в связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу здоровью и окружающей среде, эксплуатация цеха убоя приостановлена. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в Суворовский районный суд. В соответствии с решением суда деятельность ООО «Мясопродукт» приостановлена на 90 суток.

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