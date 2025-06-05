Мужчину, который поджег диван в Левобережном, увезла мать

Фото Natali

Соседи поджигателя с улицы Аркадия Шипунова поделились с Myslo подробностями утреннего переполоха. Мужчине, из-за выходки которого подняли 8 пожарных расчетов, чуть более 20 лет, и он не первый раз причиняет вред собственному имуществу.

Так, со слов соседей, в марте мужчина разгромил свою квартиру и ходил по подъезду с топором. После сегодняшнего поджога мужчину сфотографировали вместе с матерью, она увезла его.

«Человек этот переехал сюда около года назад. Он неадекватный совершенно. В январе он в таком же непонятном состоянии избил девушку, с которой жил. Вызывали наряд полиции и скорую. Есть подозрения, что он употребляет запрещенные вещества. Жители возмущены, думаем составить обращение в прокуратуру: такое соседство небезопасно», — рассказала одна из жительниц дома.

По последней информации, поджигателя определили на лечение к психологу в медицинский центр.