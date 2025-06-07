Сегодня в Тульской области ожидаются ливни с градом, а в воскресенье – жара до +30

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа на территории региона местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с, в отдельных районах град.
8 июня на территории Тульской области ожидается максимальная температура воздуха +30 градусов.
При жаре тульское ГУ МЧС рекомендует:
- носи воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегай физических нагрузок, двигайся не спеша, чаще находись в тени;
- употребляй больше жидкости, пей минеральную воду без газа;
- не пользуйся открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников;
- не поджигай сухую траву — огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищай прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигай собранный после уборки мусор и сухую траву;
- проводи с детьми и подростками разъяснительную работу, никогда не давай играть детям спичками.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».