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Заключенному колонии в Новомосковске добавили срок за тату
Фото Дмитрия Дзюбина.

Заключенному колонии в Новомосковске добавили срок за тату

Мужчина хвастался перед сокамерниками «запрещенкой».

Заключенному, отбывающему наказание в новомосковской колонии, добавили 2 года срока за пропаганду нацистской символики. Мужчина хвастался перед сокамерниками тату с изображением свастики, Гитлера и символами СС.

Забитый с ног до головы «запрещенкой» 34-летний уроженец Московской области отбывает срок за переделку оружия, сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».

Мужчина не первый раз демонстрирует сокамерникам наколки, ранее за это его привлекли к административной ответственности. Но подобная мера не возымела эффекта, и заключенный продолжил свою пропагандистскую деятельность. В итоге мужчине добавили 2 года к уже имеющемуся сроку.

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сегодня, в 09:45 0
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