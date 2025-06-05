Заключенному колонии в Новомосковске добавили срок за тату

Фото Дмитрия Дзюбина.

Заключенному, отбывающему наказание в новомосковской колонии, добавили 2 года срока за пропаганду нацистской символики. Мужчина хвастался перед сокамерниками тату с изображением свастики, Гитлера и символами СС.

Забитый с ног до головы «запрещенкой» 34-летний уроженец Московской области отбывает срок за переделку оружия, сообщает телеграм-канал «Тула Экстремизм».

Мужчина не первый раз демонстрирует сокамерникам наколки, ранее за это его привлекли к административной ответственности. Но подобная мера не возымела эффекта, и заключенный продолжил свою пропагандистскую деятельность. В итоге мужчине добавили 2 года к уже имеющемуся сроку.