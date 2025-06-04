В Новомосковске бывший «вагнеровец» бросил в соседа гранату

Фото из архива Myslo.

Накануне в Новомосковске был задержан бывший боец ЧВК «Вагнер», решивший радикально отстоять свое личное пространство. Мужчина повздорил с соседями из-за громкой музыки. К счастью, обошлось без жертв.

По информации Myslo, 41-летний мужчина метнул через забор гранату РГД-5. В момент ссоры он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате сосед наемника получил осколочное ранение плеча и травму пальца. Повреждены Lada Kalina и дом пострадавшего.

В УМВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», мужчина заключен под стражу.