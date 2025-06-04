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В Новомосковске бывший «вагнеровец» бросил в соседа гранату
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске бывший «вагнеровец» бросил в соседа гранату

Конфликт из-за музыки закончился взрывом.

Накануне в Новомосковске был задержан бывший боец ЧВК «Вагнер», решивший радикально отстоять свое личное пространство. Мужчина повздорил с соседями из-за громкой музыки. К счастью, обошлось без жертв.

По информации Myslo, 41-летний мужчина метнул через забор гранату РГД-5. В момент ссоры он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате сосед наемника получил осколочное ранение плеча и травму пальца. Повреждены Lada Kalina и дом пострадавшего.

В УМВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», мужчина заключен под стражу.

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Автор:
сегодня, в 11:02 +2
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