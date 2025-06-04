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С администрации Новомосковска взыскали компенсацию за нападение бродячих собак на детей
Фото Алексея Пирязева.

С администрации Новомосковска взыскали компенсацию за нападение бродячих собак на детей

Прокуратура обратилась в суд после жалоб родителей.

Суд взыскал с администрации Новомосковска 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после двух эпизодов нападения бродячих собак на детей. После инцидентов прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений в деятельности администрации.

Чиновники не приняли достаточно мер для отлова животных. В результате бродячие собаки покусали 16-летнего и двух 11-летних детей. Известно о двух инцидентах: один произошел в ноябре 2024 года, второй — в январе 2025-го.

Городской прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда. Требования надзорного органа полностью удовлетворили.

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