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Искусственный интеллект начнет отслеживать стаи бродячих собак в Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Искусственный интеллект начнет отслеживать стаи бродячих собак в Тульской области

Систему начнут тестировать уже этим летом.

Тульская область войдет в число первых российских регионов, где реализуют современные проекты на основе технологий искусственного интеллекта. Областное министерство цифрового развития и связи совместно с компанией NtechLab заключили соглашение о сотрудничестве в развитии инновационных решений в области видеоанализа, сообщает пресс-служба ведомства. 

Подписание документа состоялось 3 июня в рамках научно-практической конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Соглашение между министром цифровой трансформации Тульской области Виталием Прокудиным и генеральным директором NtechLab Алексеем Паламарчуком нацелено на реализацию положений национальной программы развития искусственного интеллекта до 2030 года.

— Мы сможем протестировать новые ИИ-проекты на реальных жизненных ситуациях и оценить применимость и эффективность технологии. Это даст толчок к созданию умных, безопасных и комфортных городов, — объяснил Виталий Прокудин. 

Партнерство предполагает практическое применение новейших разработок в повседневной городской среде. Уже этим летом регион приступит к тестированию нескольких перспективных проектов:

  • пилотный запуск системы голосового оповещения об административных нарушениях в поле видимости камеры;
  • тестирование системы для выявления стай бродячих собак в Туле;
  • внедрение системы для контроля за состоянием площадок ТКО на основе искусственного интеллекта.

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