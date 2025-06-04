Искусственный интеллект начнет отслеживать стаи бродячих собак в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Систему начнут тестировать уже этим летом.

Тульская область войдет в число первых российских регионов, где реализуют современные проекты на основе технологий искусственного интеллекта. Областное министерство цифрового развития и связи совместно с компанией NtechLab заключили соглашение о сотрудничестве в развитии инновационных решений в области видеоанализа, сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание документа состоялось 3 июня в рамках научно-практической конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Соглашение между министром цифровой трансформации Тульской области Виталием Прокудиным и генеральным директором NtechLab Алексеем Паламарчуком нацелено на реализацию положений национальной программы развития искусственного интеллекта до 2030 года.

— Мы сможем протестировать новые ИИ-проекты на реальных жизненных ситуациях и оценить применимость и эффективность технологии. Это даст толчок к созданию умных, безопасных и комфортных городов, — объяснил Виталий Прокудин.

Партнерство предполагает практическое применение новейших разработок в повседневной городской среде. Уже этим летом регион приступит к тестированию нескольких перспективных проектов: