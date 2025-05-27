Воспитатель устроил взрыв в детском лагере «Солнечный»: суд огласил приговор

Фото Артема Жильцова.

В Туле 25-летний местный житель признан виновным в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа 2024 года в детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Воспитателю, который показывал эксперимент, оторвало палец. При взрыве еще трое детей пострадали.

Приговором суда мужчине, который так и не признал вину, назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.