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Воспитатель устроил взрыв в детском лагере «Солнечный»: суд огласил приговор
Фото Артема Жильцова.

Воспитатель устроил взрыв в детском лагере «Солнечный»: суд огласил приговор

От взрыва пострадали трое детей.

В Туле 25-летний местный житель признан виновным в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа 2024 года в детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Воспитателю, который показывал эксперимент, оторвало палец. При взрыве еще трое детей пострадали. 

Приговором суда мужчине, который так и не признал вину, назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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