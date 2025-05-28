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Роспотребнадзор нашел в тульском магазине на Октябрьской контрафактную обувь и постельное белье
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор нашел в тульском магазине на Октябрьской контрафактную обувь и постельное белье

В отношении предпринимателя возбудили три дела.

Сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области по жалобе потребителя приехали с проверкой в магазин на ул. Октябрьской, 77.

Оказалось, директор магазина не предоставила необходимую информацию о своем бизнесе в систему обязательной маркировки товаров и не прошла регистрацию в качестве официального участника оборота.

В магазине продавали обувь и постельное белье без соответствующих средств идентификации и необходимых сведений, предусмотренных техническим регламентом Евразийского экономического союза.

В итоге из незаконного оборота было изъято 1267 единиц продукции, из которых 1187 предметов задержаны в связи с отсутствием требуемой маркировки. Возбуждено сразу три административных дела. 

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