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Троих детей, пострадавших при взрыве в детском лагере в Туле, выписали домой
Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

Троих детей, пострадавших при взрыве в детском лагере в Туле, выписали домой

Вожатый, которому оторвало палец, еще проходит лечение.

Троих детей, пострадавших при взрыве в детском лагере «Солнечный», выписали домой. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального минздрава сегодня, 26 августа. 

По данным ведомства, пострадавшим детям оказали весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Еще один пострадавший, вожатый, продолжает лечение.

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показывал эксперимент, оторвало палец. Ход проверки по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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Автор:
сегодня, в 12:32 0
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