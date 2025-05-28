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В 2025 году тульские аграрии применили порядка 400 тысяч тонн агрохимикатов
Фото: ru.freepik.com.

В 2025 году тульские аграрии применили порядка 400 тысяч тонн агрохимикатов

Россельхознадзор объявил 48 предостережений.

В 2025 году тульские аграрии применили порядка 400 тысяч тонн агрохимикатов и более 130 тонн пестицидов. 

В течение 2024 года управлением Россельхознадзора по Тульской области проведено более 1400 профилактических мероприятий, направленных на повышение осведомленности аграриев и предупреждение нарушений законодательства.

С использованием информационной системы «Сатурн» специалисты управления провели в 2024 году 208 контрольно-надзорных мероприятий, также 12 проверок проведено совместно с прокуратурой Тульской области, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ, все лица привлечены к административной ответственности.

В первом квартале 2025 года проведено 77 контрольно-надзорных мероприятий, из которых 2 внеплановые проверки по индикаторам риска по согласованию с прокуратурой Тульской области и 75 наблюдений за соблюдением обязательных требований. Выявлено 50 нарушений регламента применения пестицидов, объявлено 48 предостережений и возбуждено 2 дела об административном правонарушении. 

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