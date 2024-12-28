В Туле воспитатель, устроивший взрыв в детском лагере «Солнечный», не признал вину

Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

В прокуратуре Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя региона. Его обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Воспитателю, который показывал эксперимент, оторвало палец. При взрыве еще трое детей пострадали.

«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал», — уточнили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.