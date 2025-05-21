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Какие дома Тулы будут обесточены 22 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 22 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Калинина, 26а,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к. 1, 15 к. 3, 15 к. 4, 15 к. 5, 15 к. 6,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Смидович, 14,
  • ул. Самокатная, 4, 7-а, 7-б,
  • ул. 1-я Трубная, 1, 16,
  • ул. 2-я Трубная, 18, 20,
  • ул. Болдина, 47-а, 50,
  • ул. Короленко, 22,
  • ул. Лермонтова, 24, 36, 38,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 23-а, 23, 25, 27, 29, 33-в, 33-а, 31, 8-а,
  • ул. Чекалина, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Врубовой 1-39 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5-а, 13-а,
  • пер. Отбойный, 39, 40,
  • пер. Циолковского, 6, 7, 8,
  • ул. Горняцкая 3-11 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а,
  • пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
  • ул. Н. Руднева, 5, 7.

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