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В Чернском районе фура улетела в кювет
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Чернском районе фура улетела в кювет

Водителя с травмами госпитализировали.

Авария случилась 17 мая на 39-ом километре автодороги Чернь-Медведки. 44-летний мужчина за рулем фуры Sitrak не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. 

В результате ДТП водителя фуры с различными травмами госпитализировали. 

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