В Чернском районе фура улетела в кювет

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 17 мая на 39-ом километре автодороги Чернь-Медведки. 44-летний мужчина за рулем фуры Sitrak не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водителя фуры с различными травмами госпитализировали.