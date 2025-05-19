В Чернском районе фура улетела в кювет

Авария случилась 17 мая на 39-ом километре автодороги Чернь-Медведки. 44-летний мужчина за рулем фуры Sitrak не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водителя фуры с различными травмами госпитализировали.
Водителя с травмами госпитализировали.
Авария случилась 17 мая на 39-ом километре автодороги Чернь-Медведки. 44-летний мужчина за рулем фуры Sitrak не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водителя фуры с различными травмами госпитализировали.
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