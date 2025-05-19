SHAMAN представит Россию на «Интервидении»

Фото Алексея Пирязева.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) будет представлять Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве. Об этом объявили в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, пишет Газета.ru.

Напомним, еще в марте в СМИ появилась информация, что именно Дронов будет представлять страну на конкурсе, однако тогда эта информация еще не подтверждалась.

В феврале Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.