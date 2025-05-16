В Левобережном голый мужик преследовал девушку

На место вызывали полицию, но поймать эксгибициониста пока не удалось.

Вечер 15 мая для 18-летней жительницы Левобережного выдался непростым. Возвращаясь домой, она заметила на пустыре полностью обнаженного мужчину. По словам девушки, он не просто заинтересовался ей, а начал ее преследовать.

— Примерно сорока лет, с животом, полностью голый! — так описала девушка неадеквата.

На запрос Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили:

— Данное происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке. В отделении полиции «Ильинское» УМВД России по городу Туле проводится процессуальная проверка, сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины.

Не все «герои» носят плащи.