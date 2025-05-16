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В Киреевском районе жители Старой Вьевки пожаловались в прокуратуру на ядовитый воздух от ветсанутильзавода
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Киреевском районе жители Старой Вьевки пожаловались в прокуратуру на ядовитый воздух от ветсанутильзавода

Гендиректор получил представление.

Тульская природоохранная прокуратура проверила работу АО «Киреевский ветсанутильзавод» после жалоб жителей деревни Старая Вьевка на выбросы загрязняющих веществ в воздух. 

Выяснилось, что предприятие не создало и не согласовало с министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области специальную программу, позволяющую снижать объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в условиях плохой погоды.

«При этом часть отходов, образующихся в результате деятельности организации, сокрыта от учета отходов, который ведется на предприятии. Кроме этого, выявлены нарушения при размещении отходов производства и потребления, образующихся на территории организации, и оформлении паспорта на отходы», — отметили в региональной прокуратуре. 

Гендиректор получил представление. На должностное лицо организации завели пять дел об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

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