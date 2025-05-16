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Иностранца в Туле оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку дискредитировать Вооружённые силы России
Фото УМВД по Тульской области.

Иностранца в Туле оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку дискредитировать Вооружённые силы России

Соответствующие комментарии он оставил в соцсетях.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области был привлечён к ответственности 52-летний иностранный гражданин.

Мужчина написал два комментария в соцсетях, содержащих отрицательную оценку деятельности Вооружённых сил РФ. На злоумышленника составили административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Повторное подобное нарушение уже квалифицируется как уголовное преступление по статье 280.3 УК РФ, карающееся тюремным заключением на срок от трёх до пяти лет.

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