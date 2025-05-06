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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с водой в тульском поселке Грицовском
Фото из архива Myslo.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с водой в тульском поселке Грицовском

Местные жители месяцами пользуются технической водой, непригодной для питья и быта.

Жительница поселка Грицовского обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на плохое водоснабжение. Она отметила, что после январской аварии на водозаборной станции местные жители вынуждены пользоваться технической водой, непригодной для питья и повседневной жизни.

«Несмотря на многочисленные обращения граждан, проблема не разрешена, мер к устранению нарушений ответственными лицами не принято, подвоз питьевой воды должным образом не организован», — сообщает региональный СК. 

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

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