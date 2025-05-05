Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину

Виновник жёсткого ДТП, унесшего жизни двух человек, член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко прокомментировал трагедию телеграм-каналу SHOT и заявил, что свою вину не отрицает.

Мужчина утверждает, что авария шокировала его: у него почти 20 лет водительского стажа и ни одного ДТП. Скорость он не превышал, опасных манёвров не совершал, и в момент столкновения был трезв:

Дмитрий Дубовенко – Случившимся, да, как бы то ни было, да, причины, не причины, неважно. Я был за рулём, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю, я тоже никуда не убегал, не скрывался, ничего такого не делал, чтобы там как-то вот, знаете, отмазаться и прочее... Я никаких манёвров перед этим не совершал, я просто ехал прямо

Дубовенко уточнил, что пытался связаться с родственниками погибших водителя и пассажирки Toyota Camry, но они отказались с ним общаться. Сам лихач-коммунист сейчас находится в больнице с переломом, ему грозит до 7 лет лишения свободы.