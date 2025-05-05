Многодетные семьи смогут бесплатно посещать аттракционы в тульских парках

Кроме того, благодаря программе лояльности можно будет получить скидку до 50%.

На еженедельном оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал, что бесплатные катания с 19 мая будут предоставляться на аттракционах, которые находятся в управлении парков.

В прошлом году этой льготой воспользовались более 86 тысяч человек. Также арендаторы площадок с аттракционами предоставят льготы для многодетных семей.

На площадке «Арена Драйв» (экстремальные аттракционы) и площадке на Семейной аллее по вторникам и четвергам будет действовать скидка в 50%. Такая же скидка будет действовать по средам на площадке «Динопарк». Программа лояльности начнёт работать 26 мая.