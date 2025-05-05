  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Многодетные семьи смогут бесплатно посещать аттракционы в тульских парках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать аттракционы в тульских парках

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать аттракционы в тульских парках

Кроме того, благодаря программе лояльности можно будет получить скидку до 50%.

На еженедельном оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал, что бесплатные катания с 19 мая будут предоставляться на аттракционах, которые находятся в управлении парков.

В прошлом году этой льготой воспользовались более 86 тысяч человек.  Также арендаторы площадок с аттракционами предоставят льготы для многодетных семей. 

На площадке «Арена Драйв» (экстремальные аттракционы) и площадке на Семейной аллее по вторникам и четвергам будет действовать скидка в 50%. Такая же скидка будет действовать по средам на площадке «Динопарк».  Программа лояльности начнёт работать 26 мая.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
льготымногодетные семьиаттракционытульские парки
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат свет 6 мая
Где в Туле отключат свет 6 мая
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.