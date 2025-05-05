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В смертельном ДТП на проспекте Ленина в Туле погибла известная целительница 

В смертельном ДТП на проспекте Ленина в Туле погибла известная целительница 

Валентине Ващенко было 68 лет.

3 мая в 20.00 возле остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина в Туле водитель спорткара «Камаро» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. В результате аварии погибли два человека: 68-летняя пассажирка и 73-летний водитель Toyota.

Как рассказали Myslo подписчики, погибшая женщина была известной целительницей. Валентина Ващенко более 30 лет посвящала свою жизнь помощи людям в избавлении от различных недугов и проблем. Об этом говорится на её сайте:

— Её уникальные методы и опыт позволяют ей подходить к каждому пациенту индивидуально, учитывая его уникальные проблемы и потребности. 

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Напомним, предполагаемый виновник аварии, 38-летний Дмитрий Дубовенко, бывший депутат и член ЦК КПРФ, который был за рулём красного Chevrolet Camaro, сейчас находится в больнице. Отметим, что ранее представители ГАИ и УМВД не сообщали о пострадавших из этого автомобиля. Сейчас же появились сведения, что Дмитрий Дубовенко госпитализирован с переломом ноги. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело

Сюжет: ДТП с "Камаро"
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