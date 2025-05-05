В мае в Туле пройдёт межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест»

В субботу, 17 мая, в оружейной столице пройдёт IV Межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест». Он станет платформой для обмена опытом, идеями и творческим вдохновением, а также главным событием года для Школы креативных индустрий.

Будут работать четыре тематические площадки:

Студия звукорежиссуры и современной электронной музыки представит музыкальные стенды «Биточная», «Светомузыкальная», «Репетиционная», «Вокодерная». Состоится презентация альбома Synthypawn и лайв-сет от Евгения Апёнова. Студия анимации и видеопроизводства предложит стать участниками съемки видеофлэшмоба «Креативность – это...», побывать на лекции режиссёра, автора фильмов и педагога анимации Олеси Козловой, которая расскажет о документальных фильмах. Студия дизайна проведет мастер-классы по росписи картхолдеров и созданию открыток. Состоится воркшоп с дизайнером Екатериной Бузовой и художником Олегом Агафоновым. На площадке студии VR можно побывать в игровой зоне с VR и PlayStation, погрузится в мир GameDev и узнать секреты создания виртуальных пространств.