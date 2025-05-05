  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В мае в Туле пройдёт межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В мае в Туле пройдёт межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест»

В мае в Туле пройдёт межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест»

Мероприятия состоятся на базе регионального «Объединения центров развития культуры».

В субботу, 17 мая, в оружейной столице пройдёт IV Межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест». Он станет платформой для обмена опытом, идеями и творческим вдохновением, а также главным событием года для Школы креативных индустрий.

5224545257516034880.jpg

Будут работать четыре тематические площадки:

  1. Студия звукорежиссуры и современной электронной музыки представит музыкальные стенды «Биточная», «Светомузыкальная», «Репетиционная», «Вокодерная». Состоится презентация альбома Synthypawn и лайв-сет от Евгения Апёнова.
  2. Студия анимации и видеопроизводства предложит стать участниками съемки видеофлэшмоба «Креативность – это...», побывать на лекции режиссёра, автора фильмов и педагога анимации Олеси Козловой, которая расскажет о документальных фильмах.  
  3. Студия дизайна проведет мастер-классы по росписи картхолдеров и созданию открыток. Состоится воркшоп с дизайнером Екатериной Бузовой и художником Олегом Агафоновым.
  4. На площадке студии VR можно побывать в игровой зоне с VR и PlayStation, погрузится в мир GameDev и узнать секреты создания виртуальных пространств.  

Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+. Полную программу можно найти здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
КреафестОбъединение центров развития культурыкреативный фестиваль
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
В Туле водитель «семерки» подрифтовал на новом мосту
В Туле водитель «семерки» подрифтовал на новом мосту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.