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Жительница Скуратово пожаловалась на «рычащих» мотоциклистов

Жительница Скуратово пожаловалась на «рычащих» мотоциклистов

Видео с одним из нарушителей спокойствия появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в поселке Скуратово. На записи видно, как молодой человек на питбайке и в скрывающей лицо маске проезжает мимо автора кадров.

«Опять мотоциклы, опять в Скуратово. Рычащие. Без госномеров. Скорее всего, водители несовершеннолетние, без водительских удостоверений и без навыков вождения. Страшно детей отпускать гулять. Делаешь им замечания — показывают неприличные жесты. Куда смотрит ПДН. Ночью рычат, спать не дают!», — утверждает тулячка.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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