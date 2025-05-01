Жительница Скуратово пожаловалась на «рычащих» мотоциклистов

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в поселке Скуратово. На записи видно, как молодой человек на питбайке и в скрывающей лицо маске проезжает мимо автора кадров.

«Опять мотоциклы, опять в Скуратово. Рычащие. Без госномеров. Скорее всего, водители несовершеннолетние, без водительских удостоверений и без навыков вождения. Страшно детей отпускать гулять. Делаешь им замечания — показывают неприличные жесты. Куда смотрит ПДН. Ночью рычат, спать не дают!», — утверждает тулячка.

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