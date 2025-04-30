Спецпроект Myslo «Лица Победы»: расскажи о своем герое!

Наш замечательный проект ждет новых историй о тех, кто ковал Великую Победу.

9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

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