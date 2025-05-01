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Дмитрий Миляев расширил меры поддержки участников СВО в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев расширил меры поддержки участников СВО в Тульской области

Изменения касаются единовременной выплаты и бесплатных экскурсий.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о внесении дополнения в ранее подписанный указ, направленный на поддержку участников СВО и их семей.

Расширены категории граждан в указе о бесплатных экскурсиях на территории Тульской области, города Москвы. 
 
Теперь такой мерой поддержки наряду с родителями могут воспользоваться сами военнослужащие и добровольцы из числа участников спецоперации, мобилизованные и парни, отражающие вооруженное вторжение на территорию РФ, а также их супруги и дети.

Кроме того, внесены изменения в указ о единовременной выплате (100 тысяч) на изготовление и установку памятника погибшему участнику СВО.

«В настоящее время данную выплату получают близкие родственники или члены семьи погибшего. При их отсутствии выплата будет предоставляться и лицам, осуществившим его захоронение (при наличии документов, подтверждающих затраты обратившегося лица)», — отметил глава региона. 

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