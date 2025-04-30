  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Две управляющие компании попались на растрате 1,7 млн бюджетных рублей в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Две управляющие компании попались на растрате 1,7 млн бюджетных рублей в Туле
Фото из архива Myslo.

Две управляющие компании попались на растрате 1,7 млн бюджетных рублей в Туле

Теперь обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 и 41-летнего местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве. 

Следствием доказано, что двое руководителей управляющих компаний, пользуясь своим положением, незаконно завладели бюджетными деньгами. Летом 2022 года администрация Тулы выделила субвенции управляющим компаниям на общую сумму порядка 2 млн рублей для ремонта аварийных многоквартирных домов перед началом отопительного сезона. Однако организаторы схемы не стали проводить необходимые работы, а лишь подделали отчётные документы и представили их в администрацию города, прикрывшись фиктивными актами выполненных работ.

Таким образом, сообщники похитили из местного бюджета почти 1,7 млн рублей, растратив государственные средства по своему усмотрению. Преступления были выявлены оперативниками УФСБ России по Тульской области, злоумышленники задержаны. 

Дело передано в суд. Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хищениебюджетные деньгипрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 1
В Новомосковске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 1
В Туле на Фридриха Энгельса парень на мопеде сбил женщину
В Туле на Фридриха Энгельса парень на мопеде сбил женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.