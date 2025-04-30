Две управляющие компании попались на растрате 1,7 млн бюджетных рублей в Туле

Фото из архива Myslo.

Теперь обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 и 41-летнего местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве.

Следствием доказано, что двое руководителей управляющих компаний, пользуясь своим положением, незаконно завладели бюджетными деньгами. Летом 2022 года администрация Тулы выделила субвенции управляющим компаниям на общую сумму порядка 2 млн рублей для ремонта аварийных многоквартирных домов перед началом отопительного сезона. Однако организаторы схемы не стали проводить необходимые работы, а лишь подделали отчётные документы и представили их в администрацию города, прикрывшись фиктивными актами выполненных работ.

Таким образом, сообщники похитили из местного бюджета почти 1,7 млн рублей, растратив государственные средства по своему усмотрению. Преступления были выявлены оперативниками УФСБ России по Тульской области, злоумышленники задержаны.

Дело передано в суд. Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.