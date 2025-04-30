В Новомосковске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 1

Фото минздрава Тульской области.

Ремонт в детской поликлинике № 1 на ул. Коммунистической, 8, обслуживающей более 5,5 тысячи детей, начался в феврале. Рабочие уже уложили напольную плитку, идет работа над системой электроснабжения, подготовка стен к покраске и замена окон, рассказали в региональном минздраве.



Следующий этап включает ремонт входной группы и системы отопления, а также устройство систем водоснабжения и водоотведения. Планируется замена входных дверей на противопожарные и установка современной пожарной сигнализации.



Кроме того, в поликлинике появится дополнительный кабинет дежурного врача в отдельном крыле и еще один кабинет педиатра.



Детская поликлиника после ремонта обзаведется соляной комнатой (галокамерой), имитирующей микроклимат природных соляных пещер. Воздух в галокамере, подобный морскому, очищен от аллергенов, пыли и токсинов. Галотерапия показана детям с трех лет при различных заболеваниях бронхов, легких и кожи, а также служит отличной профилактикой простудных и вирусных инфекций.