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В Новомосковске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 1
Фото минздрава Тульской области.

В Новомосковске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники № 1

Там появится соляная комната.

Ремонт в детской поликлинике № 1 на ул. Коммунистической, 8, обслуживающей более 5,5 тысячи детей, начался в феврале. Рабочие уже уложили напольную плитку, идет работа над системой электроснабжения, подготовка стен к покраске и замена окон, рассказали в региональном минздраве. 

Следующий этап включает ремонт входной группы и системы отопления, а также устройство систем водоснабжения и водоотведения. Планируется замена входных дверей на противопожарные и установка современной пожарной сигнализации.

Кроме того, в поликлинике появится дополнительный кабинет дежурного врача в отдельном крыле и еще один кабинет педиатра.

Детская поликлиника после ремонта обзаведется соляной комнатой (галокамерой), имитирующей микроклимат природных соляных пещер. Воздух в галокамере, подобный морскому, очищен от аллергенов, пыли и токсинов. Галотерапия показана детям с трех лет при различных заболеваниях бронхов, легких и кожи, а также служит отличной профилактикой простудных и вирусных инфекций. 

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