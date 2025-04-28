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В Узловой жестоко убили 23-летнюю девушку: обвиняемого признали виновным и отпустили

В Узловой жестоко убили 23-летнюю девушку: обвиняемого признали виновным и отпустили

В связи с истечением сроков давности.

В Узловой 42-летний Николай К. признан виновным в убийстве. Жестокое преступление, которое произошло 19 лет назад, раскрыли только в июле 2024 года.

Напомним, 23-летнюю Олесю Синицину убили в феврале 2005 года. Обезображенный труп молодой женщины обнаружили на пустыре в 900 метрах от её дома в посёлке Дубовка. Несмотря на то, что у следователей имелся подозреваемый, 22-летний Николай К., парня отпустили через пару недель после возбуждения уголовного дела. А некоторое время спустя дело и вовсе приостановили со стандартной формулировкой: «В связи с невозможностью достоверно установить лицо, причастное к преступлению».

19 лет спустя следователи заново проанализировали собранные в те годы материалы, допросили свидетелей и провели дополнительные судебные экспертизы. Результатом кропотливой работы стало задержание Николая К.: мужчине предъявили обвинение в убийстве и направили дело в суд.

Подробности этой истории можно прочитать в материале Myslo.

Приговором суда Николаю К. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

Однако в связи с истечением сроков давности осужденный освобожден от отбывания наказания.

 

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сегодня, в 15:37 +5
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