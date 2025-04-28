Ищут вандалов, испортивших стены подземки на Каминского: видео

Скрин с видео

В подземном переходе на ул. Каминского изрисовали стены. Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству уже подготовили заявление в полицию о вандализме.

В администрации вандалам дают время прийти с поличным, повиниться и избежать обращения в правоохранительные органы. Телефон управления по транспорту и дорожному хозяйству: 30-65-43.

Как сообщили в УМВД, в отделе полиции «Центральный» по городу Туле по данному факту проводится процессуальная проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие противоправное деяние.

Граждан, которые что-либо знают об обстоятельствах произошедшего или о личностях, совершивших акт вандализма, просим сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Туле по телефону: 32-49-02.