На сайте «Доктор71» запустили новые сервисы

Скрин с сайта Доктор71.

Об этом рассказал министр здравоохранения Сергей Мухин на оперативном совещании у губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Внедрение новых сервисов на сайте «Доктор71» позволит сделать медицинскую помощь в регионе еще более доступной и комфортной для жителей.

— С 1 мая 2025 года для маломобильных жителей станет доступным сервис заказа пропуска въезда транспортного средства на территорию госучреждений здравоохранения. Для этого нужно пациенту или его родственнику заполнить заявку на сайте, а в пропускном пункте — предъявить QR-код. Данный сервис упростит доступ к медучреждениям лицам с инвалидностью и маломобильным гражданам, — рассказал министр.

Новый сервис появился благодаря инициативам самих граждан. По словам губернатора Дмитрия Миляева, если он начнет функционировать с 1 мая, потребуется заранее определить конкретные группы населения, имеющие право пользоваться данной услугой.

Кроме того, Сергей Мухин сообщил, что в начале 2026 года планируют запустить специальный сервис, позволяющий родственникам больных получать ежедневную информацию о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии в режиме реального времени.

Запланировано внедрение сервиса анкетирования онкобольных. Раз в сутки пациенты будут отвечать в личном кабинете на простые вопросы лечащего врача-онколога о своем состоянии. В случае если показатели состояния ухудшились, с пациентом незамедлительно будут связываться и срочно приглашать его на прием.