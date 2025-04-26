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460 тысяч туляков, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки
Фото: chernobyl-zone.info, из книги Маргариты Легасовой, кадр из сериала «Чернобыль» (2019).

460 тысяч туляков, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки

Крупнейшая техногенная авария произошла на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

В результате этой катастрофы пострадали сотни тысяч людей. Это и ликвидаторы последствий катастрофы, и простые граждане, оказавшиеся в зоне радиоактивного загрязнения.

Отделение Социального фонда России по Тульской области предоставляет меры социальной поддержки более 460 тысячам жителям региона, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Около трёхсот из них принимали непосредственное участие в ликвидации аварии на атомной электростанции.

Для данных категорий граждан предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности. В случае смерти пострадавших членам их семей полагается государственная пенсия по потере кормильца.

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Право на получение двух пенсий имеют и нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.

Также жители региона, пострадавшие от воздействия радиации имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, в том числе им полагается набор социальных услуг, который включает лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и обратно. Данной категории граждан положены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), набор социальных услуг, ежемесячные денежные компенсации за приобретение продовольственных товаров, ежемесячные компенсации за продукты, школьное питание детей, проживание в зонах радиоактивного загрязнения. Работающим льготникам ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

Полный перечень мер социальной поддержки для пострадавших от воздействия радиации насчитывает более двадцати различных выплат и пособий.

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