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На ул. Советской водителя не смутил поворот не из той полосы

На ул. Советской водителя не смутил поворот не из той полосы

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo ВЛАДИМИРОВНА вновь поделилась с редакцией кадрами с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на повороте на ул. Мосина в Туле. На записи видно, как водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.

«При выезде на Советскую с завода, поворот из среднего ряда направо, на ул. Мосина. Рисковый водитель. Мы выезжали с завода и не успели перестроиться в средний. А кто ему с моста мешал перестроиться в правый ряд для поворота?» — сообщила автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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