Синоптик Вильфанд: в марте в европейскую часть России вернутся морозы

Фото Артема Жильцова.

Он призвал не торопиться прощаться с зимой.

В европейской части России в марте возможно понижение температуры до минус 10-13 градусов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление, — отметил синоптик.

Также он заявил, что снег сойдет раньше времени.