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Синоптик Вильфанд: в марте в европейскую часть России вернутся морозы
Фото Артема Жильцова.

Синоптик Вильфанд: в марте в европейскую часть России вернутся морозы

Он призвал не торопиться прощаться с зимой.

В европейской части России в марте возможно понижение температуры до минус 10-13 градусов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление, — отметил синоптик.

Также он заявил, что снег сойдет раньше времени.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что весна в этом году наступит раньше положенного — до 21 марта. Подобный прогноз дали и сурки из Тульского экзотариума.

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Фотограф:
сегодня, в 17:50 +1
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