За выходные в Туле и области задержали 26 нетрезвых водителей

управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 8 водителей;

управлявшие в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 2 водителя;

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 7 водителей;

отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 5 водителей.

Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):