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За выходные в Туле и области задержали 26 нетрезвых водителей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За выходные в Туле и области задержали 26 нетрезвых водителей

Итоги рейда представили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 21 по 23 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 22 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:
 
  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 8 водителей;
  • управлявшие в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 2 водителя;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 7 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 5 водителей.
Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54;
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38;
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7 999 374−36−13.

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сегодня, в 17:35 0
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