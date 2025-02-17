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В Туле водитель внедорожника едва не устроил ДТП, а затем выехал на встречку

В Туле водитель внедорожника едва не устроил ДТП, а затем выехал на встречку

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Некрасова в Туле. На записи видно, как водитель внедорожника сначала спровоцировал опасную дорожную ситуацию, а через несколько минут выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

«Очередной выскочка чуть не устроил ДТП на ул. Некрасова! После данного инцидента, он же на ул. Михеева совершил обгон на трамвайных путях. Наверное, машину специально не моет, для своих таких маневров. Номера не видно от слова совсем».

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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