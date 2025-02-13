Участковый сливал данные об умерших жителях Суворова похоронщикам

В Суворове пять местных жителей обвиняются в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и получении взятки, сообщают пресс-службы регионального МВД и СК.

По версии следствия, с начала 2021 года по конец 2023 года индивидуальный предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере оказания ритуальных услуг, через трех посредников передавал участковому взятки в крупном размере за получение сведений об умерших гражданах на территории Суворовского района.







Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых, расследование уголовного дела продолжается.

— По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины фигурант понесёт наказание в установленном законом порядке, — добавили в пресс-службе регионального УМВД.