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Новая 5000-я купюра введена в оборот: как не спутать ее с фальшивкой

Новая 5000-я купюра введена в оборот: как не спутать ее с фальшивкой

В Тульском отделении Центрального банка РФ подчеркнули, что замена старых купюр на новые будет происходить не одномоментно, а постепенно.

Чтобы бороться с фальшивками, Банк России раз в несколько лет вносит изменения в дизайн банкнот, каждый раз усложняя способы защиты от подделки.

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Заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО Дмитрий Борискин напомнил: разработка новой купюры номиналом в 5000 рублей завершилась в 2023 году.

— Чтобы банкоматы и счетные машины научились распознавать новую купюру, потребовалось определенное время. Сегодня примерно 70% банкоматов уже адаптировано под ее. И новая купюра вошла в оборот.

Единоразовой замены старых купюр на новые не планируется.

Новые будут по мере необходимости заменять старые, пришедшие в негодность. 

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Процесс будет происходить точно так же, как и с 100-рублевой купюрой. Ее выпустили в оборот в 2022 году, и процесс замещения старых купюр новыми идет до сих пор.

У новой 5000-й купюры множество вариантов защиты. Чтобы все их обнаружить, нужно не только посмотреть банкноту на просвет или пощупать, но и посмотреть на нее через лупу, под воздействием УФ и в ИК-диапазоне.

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Об отличительных особенностях новой купюры номиналом в 5000 рублей рассказала Анна Беловинцева, эксперт по исследованию денежных знаков.

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  • Преобладающий цвет банкноты — красный.
  • Основное изображение лицевой стороны банкноты — стела «Европа — Азия».
  • Основное изображение оборотной стороны банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.
  • На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб РФ.
  • На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись «2023» — год выпуска банкноты.
  • В нижней правой части лицевой стороны банкноты есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.
  • Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.
  • В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.
  • Голографическая защитная нить шириной 5,5 мм выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окне фигурной формы.
  • Банкнота имеет два серийных номера, расположенные на оборотной стороне и включающие двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.
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Оперативно уточнить все особенности любой российской денежной купюры можно в мобильном приложении «Банкноты банка России».

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сегодня, в 16:10 +2
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