Новая 5000-я купюра введена в оборот: как не спутать ее с фальшивкой

В Тульском отделении Центрального банка РФ подчеркнули, что замена старых купюр на новые будет происходить не одномоментно, а постепенно.

Чтобы бороться с фальшивками, Банк России раз в несколько лет вносит изменения в дизайн банкнот, каждый раз усложняя способы защиты от подделки.

Заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО Дмитрий Борискин напомнил: разработка новой купюры номиналом в 5000 рублей завершилась в 2023 году.

— Чтобы банкоматы и счетные машины научились распознавать новую купюру, потребовалось определенное время. Сегодня примерно 70% банкоматов уже адаптировано под ее. И новая купюра вошла в оборот.

Единоразовой замены старых купюр на новые не планируется.

Новые будут по мере необходимости заменять старые, пришедшие в негодность.

Процесс будет происходить точно так же, как и с 100-рублевой купюрой. Ее выпустили в оборот в 2022 году, и процесс замещения старых купюр новыми идет до сих пор.

У новой 5000-й купюры множество вариантов защиты. Чтобы все их обнаружить, нужно не только посмотреть банкноту на просвет или пощупать, но и посмотреть на нее через лупу, под воздействием УФ и в ИК-диапазоне.

Об отличительных особенностях новой купюры номиналом в 5000 рублей рассказала Анна Беловинцева, эксперт по исследованию денежных знаков.

Преобладающий цвет банкноты — красный.

Основное изображение лицевой стороны банкноты — стела «Европа — Азия».

Основное изображение оборотной стороны банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб РФ.

На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись «2023» — год выпуска банкноты.

В нижней правой части лицевой стороны банкноты есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

Голографическая защитная нить шириной 5,5 мм выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окне фигурной формы.

Банкнота имеет два серийных номера, расположенные на оборотной стороне и включающие двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.

Оперативно уточнить все особенности любой российской денежной купюры можно в мобильном приложении «Банкноты банка России».