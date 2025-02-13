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С 15 февраля в Туле изменятся схемы движения автобусов № 156 и № 27-А
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 15 февраля в Туле изменятся схемы движения автобусов № 156 и № 27-А

Об изменениях сообщили в администрации Тулы.

На маршруте № 27-А:

  • автобусы не будут ездить до поселка Плеханово;
  • новая схема движения: ул. Еловая — ул. Центральная (поселок Северный) — ул. Володарского (Варваровский проезд) — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская (Музей Оружия);
  • автобусы будут работать ежедневно с 5.45 до 22.30, интервал движения – 30 минут.

На маршруте № 156:

  • будет увеличено количество транспортных средств на 1 единицу;
  • схема движения: ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Литейная – ул. Дульная – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – Плеханово 2;
  • автобусы будут работать ежедневно с 6.00 до 22.30, интервал движения – 30 минут.

Более подробную информацию о расписании движения автобусов можно найти здесь.

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сегодня, в 15:37 0
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