С 15 февраля в Туле изменятся схемы движения автобусов № 156 и № 27-А

На маршруте № 27-А:
- автобусы не будут ездить до поселка Плеханово;
- новая схема движения: ул. Еловая — ул. Центральная (поселок Северный) — ул. Володарского (Варваровский проезд) — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — проспект Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская (Музей Оружия);
- автобусы будут работать ежедневно с 5.45 до 22.30, интервал движения – 30 минут.
На маршруте № 156:
- будет увеличено количество транспортных средств на 1 единицу;
- схема движения: ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская плотина – ул. Октябрьская – ул. Луначарского – ул. Курковая – ул. Литейная – ул. Дульная – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – Плеханово 2;
- автобусы будут работать ежедневно с 6.00 до 22.30, интервал движения – 30 минут.
Более подробную информацию о расписании движения автобусов можно найти здесь.