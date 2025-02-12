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Взятки алексинской полиции за крышевание игорного бизнеса: трое посредников отправились в колонию
Фото СК.

Взятки алексинской полиции за крышевание игорного бизнеса: трое посредников отправились в колонию

Они получили реальные сроки.

В Алексине состоялся суд над тремя жителями региона в возрасте от 34 до 42 лет. Доказательства, собранные следователем СК России по Тульской области и представленные прокурором, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Установлено, что в период с октября 2020 года по ноябрь 2022 года соучастники выступали посредниками от организаторов незаконных азартных игр в Алексине, передали должностным лицам МО МВД России «Алексинский» 2,6 млн рублей в качестве взятки за покровительство указанной преступной деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 лет до 6 лет 6 месяцев со штрафами от 2,25 до 8,25 млн рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу пока не вступил.

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