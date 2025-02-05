В Узловой местный житель выращивал коноплю на своем участке

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Узловой правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он подозревается в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и хранению наркотиков.

Полицейские получили информацию, что мужчина на своем приусадебном участке выращивает коноплю и хранит марихуану. В результате комплекса оперативных мероприятий правоохранители изъяли и направили в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД около 3 килограммов растительной массы зеленого цвета. По результатам проведенного исследования установлено, что это марихуана.

Мужчина был задержан оперативниками отдела МВД России по Узловскому району совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Злоумышленник пояснил, что растения выращивал самостоятельно, для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.