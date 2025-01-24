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  4. За год в Тульской области по вине пьяных водителей погибли 35 человек - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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За год на дорогах Тульской области из-за пьяных водителей погибли 35 человек
Фото: ru.freepik.com.

За год на дорогах Тульской области из-за пьяных водителей погибли 35 человек

Автомобилистов предупреждают об ответственности.

Управление автомобилем в нетрезвом виде — это серьёзное нарушение правил дорожного движения, часто приводящее к тяжёлым авариям. В 2024 году в Тульской области произошло 178 таких ДТП, в которых пострадали 232 человека, а 35 — погибли.

ГИБДД напоминает водителям, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, если вы стали свидетелем того, как человек распивает горячительные напитки, а потом садится за руль и начинает движение, позвоните по круглосуточному телефону 02 или на телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, сообщите оператору данные автомобиля и направление движения. Этим вы предотвратите возможную беду и сохраните жизнь, и здоровье окружающих людей.

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Автор:
сегодня, в 12:01 0
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