За год на дорогах Тульской области из-за пьяных водителей погибли 35 человек

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Управление автомобилем в нетрезвом виде — это серьёзное нарушение правил дорожного движения, часто приводящее к тяжёлым авариям. В 2024 году в Тульской области произошло 178 таких ДТП, в которых пострадали 232 человека, а 35 — погибли.

ГИБДД напоминает водителям, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, если вы стали свидетелем того, как человек распивает горячительные напитки, а потом садится за руль и начинает движение, позвоните по круглосуточному телефону 02 или на телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, сообщите оператору данные автомобиля и направление движения. Этим вы предотвратите возможную беду и сохраните жизнь, и здоровье окружающих людей.