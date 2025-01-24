Освобождение людей из фермы под Белевом: в движении «Альтернатива» прокомментировали отмену уголовного дела

Следственный комитет прекратил дело о трудовом рабстве на яблочной ферме в Белевском районе, сославшись на отсутствие состава преступления. Об этом мы сообщали 22 января.

Волонтёры из организации «Альтернатива», помогавшие спасать работников с фермы, заявили, что такие случаи часто остаются без доказательств, так как сами работники защищают своих угнетателей из страха или отсутствия альтернативного места жительства.

«Ситуация эта неновая, к сожалению. Очень часто рабочие, среди которых оказываются те, кто просит о помощи, разделяются на два лагеря. Одни говорят о том, что их разными способами удерживают, обман, шантаж, психологическое и физическое насилие, не платят, отбирают документы. Вторые [говорят], что находятся по своей воле, все устраивает, зарплату платят, паспорта отдали на хранение. Учитывая, что чаще всего вещественных доказательств нет, остаются только слова всех участников процесса. А в таких условиях сотрудники правоохранительных органов предпочитают просто закрывать дело. Дальнейшие наши действия будут зависеть от желания самих потерпевших», — сообщили в организации.

Напомним, историю с рабством мы рассказывали в сентябре 2024 года. Тогда журналист Myslo помог освободить 10 человек с цыганской фермы. Почитать об этом можно по ссылке.