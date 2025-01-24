Главой администрации Тулы единогласно избран Илья Беспалов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Напомним, ранее комиссия определила двух финалистов: действующего главу администрации Илью Беспалова и Елену Абрамину, занимающую должность заместителя главы администрации Щекинского района.

В своем выступлении Абрамина отметила, что опыт и знания, которые есть у действующего главы администрации позволят Илье Беспалову и дальше исполнять обязанности главы оружейной столицы.

Сам Илья Беспалов отметил, что с 2011 года работает в администрации Тулы и очень хорошо понимает, какие проблемы стоят перед Тулой и областными центрами.

— Особая нагрузка сейчас идет на областные центры. Такие сферы, как ЖКХ, город без коммунальных аварий, город с хорошей транспортной инфраструктурой, работа общественного транспорта, расселение ветхого и аварийного жилья и, конечно, создание новых зон благоустройства. Те задачи, которые стоят перед администрацией, мы должны решать с высоким качеством, понимая, что у нас ограничены ресурсы. Уверен, что мой жизненный и управленческий опыт и та команда администрации, которая сейчас сформировалась, позволят решать эти задачи, — отметил Беспалов.

Участники комиссии единогласно поддержали кандидатуру действующего главы администрации Ильи Беспалова. Он, в свою очередь, поклялся добросовестно исполнять возложенные на него обязанности и служить процветанию и благополучию жителей Тулы.