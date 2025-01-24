«Фото выложил, а в МЧС звонить не стал»: тульские огнеборцы узнали о пожаре из соцсетей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На происшествие в д. Медвенка выезжали два расчёта. К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 24 января, в одном из тульских пабликов появилась фотография горящего дома с подписью: «Горит крыша дома в д. Медвенка».

Сообщить о возгорании в пожарную охрану автор поста не посчитал нужным. К счастью, публикацию увидели сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области, которые постоянно мониторят популярные интернет-сообщества и телеграм-каналы.

Было принято решение немедленно направить в деревню сотрудников пожарной охраны. Огнеборцы обнаружили и потушили возгорание на 10 квадратных метрах. К работам от МЧС России привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

В пресс-службе ведомства отметили, что на пожаре никто не пострадал, но безразличное отношение очевидца могло привести к трагическим последствиям, распространению огня и гибели людей.

Увидели пожар? Немедленно звоните 101 или 112! Не ждите, пока это сделает кто-то другой – ценой упущенного времени могут стать человеческие жизни!